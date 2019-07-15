15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümü

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra FETÖ’ye yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlar ilginç bir ayrıntıyı da ortaya çıkartmıştı. 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye genelinde gözaltına alınanlar üzerinden çıkan okunmuş bir dolarların sırrını Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anlaşıldığı ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünce başlatılan darbe girişimi kısa sürede sonlandırılmış, FETÖ’ye yönelik ülke genelinde operasyonlar başlatılmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilirken, FETÖ’ye yönelik operasyonlara ilişkin ilginç olaylar da gün yüzüne çıkmıştı. O ayrıntılardan biri de Zonguldak’ta yaşandı.

Özellikle F ve G serisinden okunmuş 1 dolarlara ilişkin ilk bulgular dönemin Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak ve emniyet müdürlüğünün düzenlediği operasyonla ortaya çıkartılmıştı. Şifre olduğu değerlendirilen 1 dolarlar, yapılan operasyonlarla ele geçirilmiş ardından da Türkiye genelindeki operasyonlarda da dikkat çekmişti. Dolarlar üzerindeki seri numaralara göre kişilerin mertebe yükseldikleri değerlendirilmişti



