15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz, hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde binlerce Konyalı vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programa akın etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, “Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir. Düşman Çanakkale’ye dayandığında milletimizin Çanakkale’ye koştuğu gibi 15 Temmuz gecesi de milletimiz aynı irfanla tehlikeyi sezip darbecileri püskürtmüş, verdiği destansı mücadele ile Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır, kalmayacaktır, bu ümitle yaşayanlar da boş bir hayalin peşinde koşan gafillerdir” dedi.

“15 Temmuz birliğimizi ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gün”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, “Hamd ediyoruz o hainler hak ettikleri çukurlarda cezalarını çekiyorlar. Artık onları konuşmayacağız. 15 Temmuzlar milli birlik ve zafer günü kahramanlarımızı konuşacağız ve bu ülkenin kahramanları sayesinde bugün nasıl dimdik ayakta olduğunu konuşacağız. Konyalılar olarak bugüne kadar hem davamıza hem partimize hem de Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu o büyük desteğin ve gücün bir örneğini yine müthiş bir kalabalıkla Konya gösteriyor" dedi.