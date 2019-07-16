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15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:48 | Son Güncelleme

15 Temmuz, hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde binlerce Konyalı vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programa akın etti.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam etti.

15 Temmuz, hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde binlerce Konyalı vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programa akın etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, “Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir. Düşman Çanakkale’ye dayandığında milletimizin Çanakkale’ye koştuğu gibi 15 Temmuz gecesi de milletimiz aynı irfanla tehlikeyi sezip darbecileri püskürtmüş, verdiği destansı mücadele ile Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır, kalmayacaktır, bu ümitle yaşayanlar da boş bir hayalin peşinde koşan gafillerdir” dedi.

“15 Temmuz birliğimizi ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gün”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, “Hamd ediyoruz o hainler hak ettikleri çukurlarda cezalarını çekiyorlar. Artık onları konuşmayacağız. 15 Temmuzlar milli birlik ve zafer günü kahramanlarımızı konuşacağız ve bu ülkenin kahramanları sayesinde bugün nasıl dimdik ayakta olduğunu konuşacağız. Konyalılar olarak bugüne kadar hem davamıza hem partimize hem de Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu o büyük desteğin ve gücün bir örneğini yine müthiş bir kalabalıkla Konya gösteriyor" dedi.

Leyla Şahin Usta şöyle devam etti: "15 Temmuz birliğimizi ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gün. Karanlık bir gecenin nasıl milletin iman gücüyle bir araya gelerek aydınlık bir sabaha, aydınlık bir geleceğe dönüştüğünü hatırladığımız bir gündü. Rabbim bize bize bir daha böyle kahramanlık zaferi yaşatmak zorunda bırakmasın. Ne olursa olsun şehitler aileleriyle birlikte bizim başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Elbette ki acıları acıdır içlerinde hissediyorlar, onlara yaptığımız ziyaretlerde gözlerinden dökülen yaşlar o hainlerin yaşattığı acıyı bize bir kez daha hatırlattı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Ülkemizi kaosa sürüklemek için asker kıyafeti giymiş hainler, milletimizin parasıyla alınmış tanklarıyla, uçaklarıyla ülkemizin üzerinde amellerini ortaya çıkartmak adına bir darbe girişiminde bulundular. Ama unuttukları bir şey vardı; milletimizin vatan sevgisini, bayrak sevgisini, bağımsızlığa düşkünlüğünü ve demokrasi inancını unutmuşlardı. Unuttukları bir şey daha vardı tankları yürütünce, uçakları uçurunca diğer liderler gibi meydanı terk edecek bir lider olduğunu düşündüler ama liderimizin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu unutmuşlardı” ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, "Yine üç yıl önce olduğu gibi aynı meydanda tuttuğumuz bu nöbetin heyecanı ilk günkü gibi devam ediyor. Ülkemizin birlik ve dirliğini daim olsun. Konya ve tüm ülkede bu ihanete direnen ve şehadet şerbeti içen kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi de sonsuza kadar unutmayacağız" dedi.

Program kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı selalar okundu. Programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından canlı bağlantı yapıldı. Programa, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti
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