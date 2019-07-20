"15 Temmuz'un yüreğimizde açtığı yaralar hala taze"

TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, "Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz’un yüreğimizde açtığı yaraları hala taze. Allah milletimize bir daha böyle badireler yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Demirel Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgiç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından kongre merkezinde düzenlenen "15 Temmuz Ruhunu Anlama" konulu konferansta, Türkiye'nin yaşadığı darbeleri hatırlattı.

Kendisi için 15 Temmuz'un yaşanmış bir olayın yanı sıra kötü bir kabus olduğunu belirten Bilgiç, "Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'un yüreğimizde açtığı yaraları hala taze. Allah milletimize bir daha böyle badireler yaşatmasın." vurgusu yaptı.

Darbe girişiminde bulunulduğu akşam TBMM'nin, milli iradenin tecelli ettiği yerin dahi bombalandığına işaret eden Bilgiç, "Bu denli büyük bir kötülük ve onursuzluğu insanoğluna yakıştırmakta zorlanıyorum. Düşmanın bile mert olanı arkadan vurmaz. Oysa bu millet, bir çete tarafından kendi içinden hançerlenmiştir." ifadelerini kullandı.