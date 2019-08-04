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1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta hayvancılıkla uğraşan Şenel Saraç (65), Kurban Bayramı öncesi, 'Kocaman' ismini verdiği, 1 ton 600 kiloluk boğasını 30 bin TL'ye satışa çıkardı.

1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta hayvancılıkla uğraşan Şenel Saraç (65), Kurban Bayramı öncesi, 'Kocaman' ismini verdiği, 1 ton 600 kiloluk boğasını 30 bin TL'ye satışa çıkardı.
Bekçilikten emekli olduktan sonra merkeze bağlı Köroğlu köyüne yerleşen ve hayvancılık yapan Şenel Saraç, 'Kocaman' isimli boğasını Kurban Bayramı için satışa çıkardı. Saraç, 2 yaşındaki 'Kocaman'a çocuğu gibi baktığını söyledi. 'Kocaman'ı kimsesi olmadığı için ağırlığı yüzünden pazara indiremediğini dile getiren Saraç, "Ben bu boğayı geçen yılki Kurban Bayramı'ndan 5 gün sonra aldım. O zamandan bugüne kadar bakıyoruz. 'Kocaman'ı Doğu Anadolu'daki tüccarın rekorunu kırmak için aldım. Geçen yıl en büyük boğa rekoru ondaydı, 1 ton 222 kiloydu. 'Kocaman' şu anda 1 ton 600 kilo. Bunun aslında damızlık olarak çiftliklere gitmesi lazım. Tabi biz kimseyi tanımadığımızdan sadece besliyoruz. Şu ana kadar bakmaya gelen daha olmadı. Satmak istiyoruz. Kurbanlık için bunu almaya gelenlere fiyatımız 30 bin TL" diye konuştu.

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1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak

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