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1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 1,5 ton ağırlığındaki 'Cemil' isimli kurbanlık boğa, 45 bin TL'den satışa çıkarıldı.

1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 1,5 ton ağırlığındaki 'Cemil' isimli kurbanlık boğa, 45 bin TL'den satışa çıkarıldı.
Balaban Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Necati Acar (28), 1,5 ton ağırlığında, 2,5 yaşındaki 'Cemil' ismini verdiği Simental melezi ırkı boğasını satışa çıkardı. Henüz 6 aylık iken satın aldığı boğasını kurban için satışa çıkardığını ifade eden Acar, "Her sene kurban için büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. 'Cemil' ismini verdiğim boğamı 6 aylık iken komşu köyden satın aldım. Simentel melezi ırkından olan boğam şu an 2,5 yaşında ve büyükbaş hayvanlarımın arasında en ağır kiloya sahip. Boğamı 45 bin TL’ye satışa çıkardım. Alıcılarını bekliyorum" dedi.
Bu zamana kadar hep doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Acar, "Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Kendi ekmiş olduğum mısır, arpa, buğday ve ekstra olarak besi yemi veriyorum. Hayvanlarım da hiçbir şekilde hap veya iğne yoktur" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı

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