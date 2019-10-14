1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (2)

'TELEFONLAR BİRKAÇ ŞİFRE İLE AÇILIYORDU'

Duruşma saat 10.00'da başladı. Çok sayıda polis memurunun yer aldığı salonda sanık ailelerinden birer kişi bulundu. Mahkeme heyeti, daha önce itirafçı olan sanıkların ifadesini dinleyerek duruşmaya başladı.

Duruşmada itirafçı olan Mahmut Mısır, İran'da maden işiyle uğraşırken Ali Yıldırım'ın yanına gelerek gıda işi yapacağını söylediğini anlattı. Mahmut Mısır ifadesini verirken baron Mehmet Zeki Fidan, sürekli bıyıklarıyla oynadı. Yıldırım'ın Avrupa'ya pirinç gönderdiğini ve kendisine zarar ettiğini söylediğini anlatan Mahmut Mısır, "Benden 2 TIR maden aldı, deposuna götürdü. Bunları yurt dışına Belçika'ya gönderdi. Ali Yıldırım'ın deposuna gittim. Çuvallar içerisinde bir şeyler karıştırıyorlardı. Beni görünce telâşlandılar. Ali Yıldırım, muhtar denen kişi benimle konuştu, 'Arkasında Mehmet Zeki Fidan var, gerçek sahibi o değil nakliye işini yapıyor' dedi. Daha sonra Hacı Bey denen kişi, Mehmet Zeki Fidan ile 2017'de İran'a geldi. Burada tanıştık. Belçika'ya gönderilen malın yakalandığını söyleyip, çok zarar ettiklerini belirterek beni işin içine çekmeye çalıştılar. Ben araştırma yaptım Belçika'da yakalanan malzemenin uyuşturucu olmadığını öğrendim. Ben İstanbul'a gittiğimde Ali, Mehmet Zeki'nin benimle görüşmek istediğini söyledi, ben kabul etmedim. Dragos'a doğru gidiyorduk. Mehmet Zeki Fidan, beyaz Alman plakalı cipiyle geldi. Ben binmek istemedim, arabada bana hakaret etti ve dövdü, 'Bizim mallar gümrükte neden kaldı?' diye Ahmet Özdemir'i aramamı istedi. Arabadan kendimi attım. Beni silahla ayağımdan vurdu. Ahmet Özdemir'i görüntülü aradım, ayağımı gösterdim, 'Bak bunlar beni vurdular' dedim ve TIR'larının nerede olduğunu sordum. Ahmet altın var sanıyordu. Uyuştucu işi yapıldığını biliyordum ama korkumdan kimseye birşey anlatamadım. Çevrem, ailem duymasın istedim. Allah'tan, devletten korkmadım, ailemden korktum. Şimdi tüm Türkiye duydu, bundan sonra niye anlatmayayım. Hala tehdit altındayım, cezaevine ailem gelemiyor. Bize verilen telefonlar açılırken 3 kez titriyordu, birkaç şifre ile açılıyordu" diye ifade verdi.

İTİRAFÇI OLAN SARUHAN ÖZÇELİK, İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Daha önce itirafçı olan Saruhan Özçelik, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmedi. Gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısına ifade vermek için gelen Saruhan Özçelik, kendisi için İstanbul'dan iki avukatın geldiğini görünce ifade değiştirmişti. Saruhan Özçelik, avukatlar eşliğindeki ifadesi bittikten sonra polise, savcının kendisini yeniden dinlemesini istedi. İddianamede geçen ifadesinde Özçelik, "Ben savcılığınızda vermiş olduğum önceki ifademin dikkate alınmamasını talep ediyorum. İfade esnasında bana geldiğini söyleyen avukatların ifadeye girmeye çalışması sebebiyle kendimi bu avukatları gönderen şahısların baskısı altında hissettim. Bu avukatları kimin gönderdiğini bilmiyorum. Fakat bana baskı yapmak maksadıyla gönderildikleri kanaatindeyim" ifadesi veren Özçelik, bugünkü duruşmada daha önceki ifadelerini kabul etmedi.

Özçelik, "Emniyet ve savcılıkta söylediğim şeyler yazılmış ben sadece imza attım. Ben ne böyle bir oluşum içerişindeyim ne de bilgim var. Ben yalnızca Hacı Karahan'ın iş sahibi olması için uğraştım" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın 'Savcılıkta iki ifade vermişsin' açıklaması üzerine Özçelik, "Ben kendi irademle vermediğim, veremediğim beyanları kabul edemem" diye konuştu.

