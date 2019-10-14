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1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

BARON FİDAN'DAN İLGİNÇ SAVUNMA     Mahkemede ifade veren Mehmet Zeki Fidan, 1992 yılından beri Saruhan Özçelik'i tanıdığını, Hacı Karahan'ı da görmüş olabileceğini belirterek diğer sanıkları tanımadığını söyledi.

BARON FİDAN'DAN İLGİNÇ SAVUNMA
Mahkemede ifade veren Mehmet Zeki Fidan, 1992 yılından beri Saruhan Özçelik'i tanıdığını, Hacı Karahan'ı da görmüş olabileceğini belirterek diğer sanıkları tanımadığını söyledi. Mahkeme başkanının "Mahmut Mısır seni tanımıyorsa senin için niçin böyle bir ifade veriyor" sözleri üzerine Mehmet Zeki Fidan, "Sabıkalı olduğum için, uyuşturucunun gerçek sabihin gizlenmesi için benim adımın verildiğini düşünüyorum" dedi. Fidan, mahkeme başkanının şifreli telefonlarla ilgili sorusuna ise, "Bu telefonlardan sadece dünyada 4 tane üretilmemiş; telefonları olan kişilerin aynı fikir birliği içerisinde olduğu anlamına gelmez" cevabını verdi. Mahkeme başkanının Saruhan Özçelik'le olan telefon konuşmalarını gösterdiği Mehmet Zeki Fidan, "Akıllı telefonlara hacker yöntemiyle müdahale edilebiliyor. Saruhan Özçelik'le olduğu iddia edilen konuşmalar da bunlar olabilir" ifadesini verdi.
Mahkeme başkanının, çuvallarda ve ele geçirilen defterde yazılı olan mavi 90 tenör, siyah 90 tenör ifadelerini sorduğu Fidan, "Tenör müzik ibaresidir. Sefa Doğanay'ın akrabası yanıma geldi. Biri mavi, biri siyah iki CD getirdi. CD'leri ses kalitesinin belirlenmesi için analize gönderdim" derken Mahkeme Başkanı bu kez "90 tenörün karşısında 252 yazıyor, bunlar ne demek" sorusu üzerine Fidan, "Sesin çıktığı en üst nokta" cevabını verdi. Başkanın defterde yazılı olan kireç ibaresini sorması üzerine Fidan, CD'lerde yer alan parçanın adı" diye cevap verdi.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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