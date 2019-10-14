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1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

7 SANIĞINDA TUTUKLULUK HALİ DEVAM Erzurum'da geçen 25 Ocak'ta Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili ilk kez görülen davada, 7'si tutuklu 8 sanığın savunmalarının ardından, sanık avukatlarına söz hakkı verildi.

7 SANIĞINDA TUTUKLULUK HALİ DEVAM
Erzurum'da geçen 25 Ocak'ta Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili ilk kez görülen davada, 7'si tutuklu 8 sanığın savunmalarının ardından, sanık avukatlarına söz hakkı verildi. Mehmet Zeki Fidan'ın avukatı Ümit Teymuroğlu, "Müvekkilim geçmişe dayalı sabıkası olmasından dolayı kurban seçilmiştir. Hakkındaki iddialara tek tek çürütülmüş. Yurt içi ve yurt dışında ticaret yapan iş insanıdır. İtibarı zedelenmektedir. Müvekkil hakkında ki tüm beyanlar çelişkili ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Sanık avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti 7 sanığın da tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

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