15 Ülkeden Dünyanın En Büyük Ticaret Bloğu

15 Asya Pasifik ülkesi dünyanın en büyük ticari bloğunu oluşturdu. Bu ülkeler küresel ekonominin yaklaşık 3/1’ini kapsıyor.
Kısa adı RCEP olan yeni kuruluş 10 Güneydoğu Asya ülkesiyle Güney Kore, Çin, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşuyor.
Anlaşma Çin’in bölgedeki etkisinin uzantısı olarak görülüyor.
Amerika anlaşmanın dışında tutulmuş durumda. Başkan Donald Trump Amerika’yı 2017’de Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması’ndan çekmişti.
RCEP’le ilgili müzakereler 8 yıl sürdü. Anlaşma sonunda Pazar günü Vietnam’da imzalandı.
Ülke liderleri Corona nedeniyle zarar gören ekonomilerinin anlaşmayla hızlı bir şekilde toparlanacağını umuyor.
Çin Başbakanı Li Keqiang, müzakerelerin bulutlara rağmen ışık getirdiğini belirtti.
Hindistan da müzakerelerde yer alan ülkelerdendi ancak geçen yıl düşük vergilerin yerel üreticileri olumsuz etkileyebileceği endişesiyle müzakerelerden çekilmişti.
Anlaşmaya imza atan ülkeler Hindistan’a gelecekte kapıların açık olduğunu belirttiler.
RCEP’in ithal ürünlere vergileri 20 yıl içinde ortadan kaldırması öngörülüyor.
RCEP üyeleri dünya nüfusunun nerdeyse 3/1’ini oluşturuyor. Söz konusu ülkeler aynı zamanda küresel ekonominin yüzde 29’unu kapsıyor.