15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi uygulamasını bazı ülkeler için kaldırdığını duyurdu.

Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek.

PCR testi istenmeyecek ülkeler

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu. Türkiye'den yurt dışına seyahat edenlerin de PCR testi biraz etme zorunluluğu bulunuyor. Ancak koronavirüs seyahat kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

DW/SSB, HT

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