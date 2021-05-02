HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

02.05.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 15 Mayıs 'tan itibaren aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi istenmeyeceğini duyurdu.

15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi uygulamasını bazı ülkeler için kaldırdığını duyurdu.

Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek.

PCR testi istenmeyecek ülkeler

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu. Türkiye'den yurt dışına seyahat edenlerin de PCR testi biraz etme zorunluluğu bulunuyor. Ancak koronavirüs seyahat kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
Tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktüTartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.