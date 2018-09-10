Etimesgut Belediyesince düzenlenen "15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali" final programında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Türk tarihi ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu tiyatral gösteri ve görsel efektlerle canlandırıldı.

Etimesgut Belediyesince Türkbeyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalin final programında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, burada yaptığı konuşmada, festivalin etkinliğe çok sayıda ülkeden temsilcinin katıldığını belirtti.

Birlikte ve kardeş olunduğu sürece kimsenin milletin birliğini bozamayacağını vurgulayan Demirel, "9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun, Büyük İstiklal Muharebesi'nin zafer yıldönümüdür. Orada öyle bir birliktelik vardı ki kadını erkeği, genci yaşlısı ama herkes aynı aynı ufka bakıyordu." diye konuştu.

Demirel, gelecek nesillerin de ay yıldızlı bayrağın altında yaşaması ve bu güçlü iradenin devam etmesi için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.