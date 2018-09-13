15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne doğru

Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ülkelerden tanınmış sanatçıların katılımıyla 20-30 Eylül'de "15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" gerçekleştirilecek.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, festivalin dünyanın hemen her yerinde bilindiğini söyledi.

Festivalin dünyanın önemli mistik müzik festivallerinden biri olarak tescillendiğini aktaran Yarar, şöyle konuştu:

"Festivalin dünyanın en iyi sekiz festivali arasına girmesi, kültür sanat etkinlikleri açısından ülkemizin tanıtımına yönelik memnuniyet verici bir faaliyettir. Bu yıl 20 Eylül'de başlayacak festivalin dünyadan ve Türkiye'den bize ulaşan rezervasyonlara bakarak dolu dolu geçeceğini öngörmekteyiz. Bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarından 47 ülkeden 133 grup ile 715 sanatçının katıldığı festivalin 15. yılında da İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan gelecek sanatçılar bizimle birlikte olacak."

- Şehrin kültürüne ve gelişmesine katkı sağlayacak