15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne doğru

Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ülkelerden tanınmış sanatçıların katılımıyla 20-30 Eylül'de "15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" gerçekleştirilecek.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, festivalin dünyanın hemen her yerinde bilindiğini söyledi.
Festivalin dünyanın önemli mistik müzik festivallerinden biri olarak tescillendiğini aktaran Yarar, şöyle konuştu:
"Festivalin dünyanın en iyi sekiz festivali arasına girmesi, kültür sanat etkinlikleri açısından ülkemizin tanıtımına yönelik memnuniyet verici bir faaliyettir. Bu yıl 20 Eylül'de başlayacak festivalin dünyadan ve Türkiye'den bize ulaşan rezervasyonlara bakarak dolu dolu geçeceğini öngörmekteyiz. Bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarından 47 ülkeden 133 grup ile 715 sanatçının katıldığı festivalin 15. yılında da İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan gelecek sanatçılar bizimle birlikte olacak."
- Şehrin kültürüne ve gelişmesine katkı sağlayacak
Yarar, festivalin şehrin turizmine katkı sağlayacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Festivalin ayrıca şehrin kültürüne ve gelişmesine hizmet edeceği inancındayız. Bunu yaparken gözettiğimiz önemli hususlardan biri de Konya'nın İslam coğrafyasındaki müstesna yeridir. Bundan önceki bazı yıllarda özellikle mistik ekiplerin yoğun olarak yer aldığı festivalde, geçen yıldan itibaren biraz daha kendi geçmişimize, gönül coğrafyamıza ve geleneğimize dönme hassasiyetimiz, bundan sonraki yıllarda da bu denge çerçevesinde devam edecek. Mümkün olduğunca İslam tasavvuf geleneğinin tekke musikisine ve dünyanın farklı mistik geleneklerine özellikle yer vereceğiz."
Selçuklu Kongre Merkezi'nde 20 Eylül'de saat 20.30'da başlayacak festivalde, 11 gün boyunca yurt içi ve dışından birçok sanatsever ağırlanacak.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 11 günlük konser programı şöyle:
20 Eylül Perşembe: "10 Muharrem" TRT Özel Konseri
21 Eylül Cuma: İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
22 Eylül Cumartesi: (Afganistan) Daud Khan Sadozai
23 Eylül Pazar: (Fas) Redwan El Asmar
24 Eylül Pazartesi: (Lübnan) Dalina Jabbour
25 Eylül Salı: (İran) Şems Topluluğu
26 Eylül Çarşamba: (İspanya) Arianna Savall
27 Eylül Perşembe: (Irak) Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu
28 Eylül Cuma: (Azerbaycan) Zabit Nebizade
29 Eylül Cumartesi: Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, (Özbekistan) Munojot Yo'lchiyeva
30 Eylül Pazar: Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu
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