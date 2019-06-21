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15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Leylek Festivali’, ‘leylek köyü’ olarak bilinen Eskikarağaç Mahallesi’nde başlıyor.22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalle Karacabey, çocuklar ve yetişkinler için birbirinden eğlenceli pek çok faaliyete ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, festivalde Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna Grubu da nostaljik şarkılarıyla sevenlerinin karşısında olacak.Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Leylek Festivali,‘leylek köyü’ olarak bilinen Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi’nde başlıyor.

15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Leylek Festivali’, ‘leylek köyü’ olarak bilinen Eskikarağaç Mahallesi’nde başlıyor.
22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalle Karacabey, çocuklar ve yetişkinler için birbirinden eğlenceli pek çok faaliyete ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, festivalde Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna Grubu da nostaljik şarkılarıyla sevenlerinin karşısında olacak.
Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Leylek Festivali,‘leylek köyü’ olarak bilinen Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi’nde başlıyor. Festivale Türkiye’den ve dünyanın pek çok yerinden çok sayıda insanın katılması bekleniyor. Festivalde 2 gün boyunca coşku bir ân olsun bitmeyecek.
Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; çocuklar için atölyeler, hayvanat bahçesi standı, bando gösterileri, kuş tahnit salonu organizasyonu, kayık turları, survivor parkuru, mahallî ürünler standı, köylü pazarı, animasyon ve uluslararası leylek koşusu gibi faaliyetlerle Eskikarağaç’ta festival coşkusunun gün boyu devam edeceği kaydedildi.
Ayrıca cumartesi ve pazar günleri Uludağ Üniversitesi metro durağından ve ilçe meydanından Eskikarağaç Mahallesi’ndeki festival alanına ücretsiz otobüs seferleri yapılacağı ifade edildi.

15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

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