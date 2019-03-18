HABER

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

Tokat’ın 15’lileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında 15 ünlü tarafından "Hey Onbeşli" ağıdı ile yad edildi.Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında Tokatlı sinema ve film yapımcısı Erol Koçan’ın da aralarında olduğu 15 ünlü, çekilen klipte ‘Hey Onbeşli’ ağıdını okudu.

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

Tokat’ın 15’lileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında 15 ünlü tarafından "Hey Onbeşli" ağıdı ile yad edildi.
Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında Tokatlı sinema ve film yapımcısı Erol Koçan’ın da aralarında olduğu 15 ünlü, çekilen klipte ‘Hey Onbeşli’ ağıdını okudu. Cephede şehit düşen askerleri ve genç yaşında askere gönüllü giden Tokatlı 15’lileri yadetmek için hazırlanan klipte Bülent Serttaş, Tuğba Özay, Onur Şan, Kürşat, Mustafa Üstündağ, Mustafa Arapğolu, Metin Yıldız, Afrikalı Ali, Selahattin Alpay, Songül Karlı, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan, Berna Tan, Ünal Zorer, Pınar Eliçe, Erhan Yazcıoğlu, Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan yer aldı. Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan’ın, müzik düzenlemesini Mustafa Arapoğlu’nun, müzik danışmanlığını İlyas Keçeci ve supervizörlüğünü Banu Kaptanoğulları’nın yaptığı klipte okunan şiirin sözleri ise 15 Temmuz Millet Marşı ve Türkiye Marşı’nın sahibi Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından kaleme alındı.
Klibi sosyal medya hesabından paylaşan yapımcı Erol Koçan, “18 Mart Çanakkale şehitlerine ithafen bir proje yapmak istedim. 15 ünlü sanatçıya ’Onbeşliler’ ağıdını orijinali gibi okuttuk. Bu süreçte koşarak gelen bütün sanatçı arkadaşlarıma, özellikle yönetmen dostum Banu Kaptanoğulları, yardımcı yönetmenimiz Hülya Girgin, aranjör Mustafa Arapoğlu ve değerli müzik adamı İlyas Keçeci’ye çok teşekkür ederim. Konu şehitler ve baba olunca kelimeler boğazıma düğümlenir” dedi.

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
Çanakkale kahramanları anıldıÇanakkale kahramanları anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.