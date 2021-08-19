HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 15 yaş aşı olacak mı? 15 yaş altı aşı olanlarda görülen yan etkiler

15 yaş aşı olacak mı? 15 yaş altı aşı olanlarda görülen yan etkiler

19.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşıların ülkemize gelmesiyle birlikte hızlı bir programlama ile pek çok kişi aşılandı. Okulların bu dönem yüz yüze olabilmesi adına şimdi de 15 yaş altındakilerin aşılanması için kollar sıvandı. Aileler en çok 15 yaş altındakilere aşının yan etkilerin neler olduğunu merak ediyor.

15 yaş aşı olacak mı? 15 yaş altı aşı olanlarda görülen yan etkiler

Koronavirüs görüldüğünden beri herkes hastalığın çaresi için bir ümit bekliyordu. Çeşitli ülkelerden güzel haberler bir bir geldi. Şu anda ülkemizde BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Özellikle aşılamanın yoğun olduğu yerlerde vaka sayıları epey düştü. 18 yaşına kadar düşen aşı programında şimdi de 15 yaş altı var. ,

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda, enfeksiyonu önlemede yüzde 100 başarı gösterdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, 15 yaş üstü tüm çocuklar ve gençlerle 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar ve gençlerin de aşı takvimine tanımlandığını duyurmuştu. Ancak Sağlık Bakanlığı aşı öncelik sıralamasına göre sisteme tanımlanan son yaş grubu 16-17 yaş arası bireyler olarak görünüyor.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN?

Tüm 15 yaş üstüne aşı tanımlandı. e-Nabız ve MHRS üzerinde aşı randevusu alınabiliyor.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamalara göre; ''Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor.

E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.

15 YAŞ ALTI AŞI OLANLARDA GÖRÜLEN YAN ETKİLER NELERDİR?

15 yaş altındakilerin şu ana kadar yapılan çalışmalara göre aşıdan etkilenmelerinin farklı bir yan etkisi görülmemiştir. 15 yaş üstündekilerde olduğu gibi görülecek yan etkiler şunlardır: Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
En sık bu hastalık başımızı döndürüyorEn sık bu hastalık başımızı döndürüyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.