15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Gölcük'te oturan Aleyna Ç., önceki gün evden kaçtı. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün gece, Kavaklı Sahili'nde bulunan bir kafede oturan Aleyna Ç., polisleri görünce paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü genç kız, bir süre sonra denize atladı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Polis tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından genç kız, ailesine teslim edildi.
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