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15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Aleyna Ç., kafede oturduğu sırada karşısında polisi görür görmez kaçtı. Kız çocuğu polise yakalanmamak için denize atladı. Polis tarafından sudan çıkarılan kızın evden kaçtığı anlaşıldı

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Gölcük'te oturan Aleyna Ç., önceki gün evden kaçtı. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün gece, Kavaklı Sahili'nde bulunan bir kafede oturan Aleyna Ç., polisleri görünce paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü genç kız, bir süre sonra denize atladı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından genç kız, ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli evden kaçma

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