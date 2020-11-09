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15 yaşında kalp krizi geçirerek ölen Fatmanur’un ölümünde ‘çakmak gazı’ şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, geçtiğimiz gece kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir’de 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, geçtiğimiz gece kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarının iddiasına göre kızın ölmeden bir süre önce elinde çakmak gazı olması ise kafalarda soru işareti bıraktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı Ilçesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Burada arkadaşlarının otomobilde oturan Fatmanur Y., bir süre sonra araçtan dışarı çıktı. Birkaç adım attıktan sonra kronik astım hastası olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Fatmanur yere yığıldı. Olay sonrası bölgeye gelen bekçiler, Fatmanur’un kalbinin durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Fatmanur, Eskişehir Şehir Hasatanesine kaldırıldı. Kalbi yolda tekrar atmaya başlayan Fatmanur, hastanede kalbinin yeniden durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatmanur’un ölümünde çakmak gazı şüphesi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatmanur Yücel’in ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Fatmanur’un arkadaşlarının ifadesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Fatmanur’un otomobilde oturduğu sırada elinde çakmak gazı bulunduğunu söyleyen arkadaşı, daha fazla bilgisinin olmadığını söyledi. Fatmanur’un çakmak gazı içip içmediği ise otopsi raporunun ardından belli olacak.

Fatmanur gözyaşları içinde toprağa verildi
Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde oturan ve Medine Kınık ile Gökhan Yücel çiftinin 3 çocuğundan biri olan Fatmanur Yücel, dün Erenköy Mahallesi’ndeki camide ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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