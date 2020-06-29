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15 yaşında ölen bilgisayar dehası, "internet azizi" olma yolunda

29.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Katolik Kilisesi'nin idari merkezi Vatikan, 15 yaşında lösemiden ölen bir İtalyan çocuğu "internet azizi" ilan etmeye hazırlanıyor.

15 yaşında ölen bilgisayar dehası, "internet azizi" olma yolunda

Katolik Kilisesi'nin idari merkezi Vatikan, 15 yaşında lösemiden ölen bir İtalyan çocuğu "internet azizi" ilan etmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınına göre, 2006'da hayatını kaybeden Carlo Acutis'in, interneti Katolik öğretilerini yaymak için kullanması nedeniyle "internetten sorumlu aziz" ilan edilmesi planlanıyor. Acutis, 10 Ekim'de Assisi kentinde yapılacak törenle azizlikten bir önceki mertebe olan "mübarek" ilan edilecek.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire'ye göre, Acutis'e interneti iyiye kullanması nedeniyle "internet azizi" sıfatı verilmesi önerildi.

Vatikan'ın azizlik işlemlerinden sorumlu biriminin başındaki Kardinal Angelo Becciu da, Acutis'e "internet azizi" sıfatı verilmesi yönünde birçok öneri aldıklarını söyledi.

Öte yandan Kardinal Becciu, Acutis'e verilecek sıfatın ancak aziz ilan edilmesinden sonra kesinleşeceğini de vurguladı.

Becciu, Acutis'in bu sıfatı almasını umduğunu söyleyerek "Tüm gençler için ideal bir örnek olur" dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da geçen yılki bir açıklamasında Carlo Acutis'i interneti kullanım şekli için gençlere örnek göstermiş ve "Yeni iletişim tekniklerini, İncil'i, değerleri ve güzelliği yaymak için kullanmayı bildi" demişti.

Vatikan'ın haber sitesi Vatikan News, "bilgisayar dehası Carlo Acutis'in" mübarek ilan edilmesi töreninin koronavirüs pandemisi nedeniyle Ekim ayına ertelendiğini yazdı.

Katolik Kilisesi tarafından aziz ilan edilen kişilere "yoksulların koruyucu azizi", "denizcilerin koruyucu azizi" gibi sıfatlar veriliyor.

Katolik geleneklerine göre aziz ilan edilebilmek için "mucize" gerçekleştirmiş olmak gerekiyor.

Carlo Acutis'e, 2013'te 6 yaşındaki ağır hasta bir çocuğun iyileşmesini sağladığı gerekçesiyle bir mucize atfediliyor.

İtalyan basını, Carlo Acutis'in mübarek ilan edilecek olmasıyla ilgili haberleri "Millenyum kuşağından Carlo Acutis mübarek ilan edilecek" gibi ifadelerle duyurdu.

Acutis'in annesi Antonia Salzano da La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, oğlunun henüz 10 yaşındayken uzmanlık gerektiren programlar yazdığını anlattı.

Salzano, "Oğlum bugünün gençleri için olumlu bir influencer (internette etki sahipleri için kullanılan terim)" dedi.

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