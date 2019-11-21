HABER

15 yaşındaki alkollü sürücü dönerci dükkanına daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki alkollü sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki dönerci dükkanına daldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki alkollü sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki dönerci dükkanına daldı. Dönerci dükkanında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki alkollü sürücü otomobille dönerci dükkanına girdi. Edinilen bilgiye göre; 15 yaşındaki M.C.K. ve yanındaki arkadaşı U.A. gece saat 00.30 sularında Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde arkadaşı M.K.’ye ait 34 VS 384 plakalı otomobilini alarak gezmeye çıktı. Cadde üzerinde son surat yol alan alkollü M.C.K., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşarak Mustafa Kurt’a ait dönerci dükkanına daldı.
Olayın ardından U.A., otomobilden inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay mahalline gelen güvenlik güçleri, sürücü M.C.K. ’yi hastaneye kaldırdı. Hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İş yeri sahibi Mustafa Kurt ise sürücüden şikayetçi oldu. Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu belirten Kurt, zararının tazmîn edilmesini istedi.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendiTurizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi
Rize’deki taciz duruşması ertelendiRize’deki taciz duruşması ertelendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.