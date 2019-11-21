15 yaşındaki alkollü sürücü dönerci dükkanına daldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki alkollü sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki dönerci dükkanına daldı. Dönerci dükkanında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki alkollü sürücü otomobille dönerci dükkanına girdi. Edinilen bilgiye göre; 15 yaşındaki M.C.K. ve yanındaki arkadaşı U.A. gece saat 00.30 sularında Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde arkadaşı M.K.’ye ait 34 VS 384 plakalı otomobilini alarak gezmeye çıktı. Cadde üzerinde son surat yol alan alkollü M.C.K., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşarak Mustafa Kurt’a ait dönerci dükkanına daldı.

Olayın ardından U.A., otomobilden inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay mahalline gelen güvenlik güçleri, sürücü M.C.K. ’yi hastaneye kaldırdı. Hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İş yeri sahibi Mustafa Kurt ise sürücüden şikayetçi oldu. Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu belirten Kurt, zararının tazmîn edilmesini istedi.

