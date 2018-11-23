HABER

1,5 yaşındaki bebeğini dövdüğü iddia edilen baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde annesinin hastaneye götürdüğü 1,5 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü belirlendi.

1,5 yaşındaki bebeğini dövdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde annesinin hastaneye götürdüğü 1,5 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü belirlendi. İfadesi alınmak istenen anne, poliste sustu, savcılıkta ise kızını eşinin dövdüğünü anlattı. Bunun üzerine gözaltına alınan baba Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayramiç ilçesinde yaşayan Emine A. (27), 1,5 yaşındaki kızı E.A.'yı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, rahatsızlandığı söylenen bebeği muayene eden doktor, minik kızın vücudunda morluklar olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.
ANNE POLİSTE SUSTU, SAVCILIKTA KONUŞTU
Emniyette ifadesine başvurulmak istenilen Emine A., burada susma hakkını kullandı. Emine A., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede ise eşinin bir süredir kızını dövdüğünü anlattı.
BABA TUTUKLANDI
Polisler, bebeği dövdüğü iddia edilen baba Fırat Şemsettin A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Mustafa'nın ölümüne, turşudaki tarım ilacı neden olmuşMustafa'nın ölümüne, turşudaki tarım ilacı neden olmuş
Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyonTarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.