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  4. 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, iddialara göre annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Ceylin Azra Karadeniz, 5.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, iddialara göre annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Ceylin Azra Karadeniz, 5. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen minik Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz ve annesi E. Karadeniz, 1530 sokaktaki bir eve misafirliğe gitti. İddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan kız çocuğu, bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.

Yoldan geçen bir hemşire ilk müdahalesini yaptı, kurtarılamadı
Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde kalan çocuğa defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile minik Ceylin’i Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra ise Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz kurtarılamadı.
Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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