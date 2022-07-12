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15 yaşındaki çoçuğa tecavüz edip, görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı! Tecavüzcü için 111,5 yıl hapis istemi

12.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Ankara'da 15 yaşındaki S.K. 19 yaşındaki Emre Kara'nın cinsel istismarına uğramış ve müstehcen görüntüleri sosyal medyaya yayınlanmıştı. S.K.'nin hastanede yapılan muayenesinde de cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Kara için 6 ayrı suçtan 111,5 yıl; annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15 yaşındaki çoçuğa tecavüz edip, görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı! Tecavüzcü için 111,5 yıl hapis istemi

Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra sevgili oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve kara daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı. Emre Kara bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi.

GÖRÜŞMEK İSTEMEYİNCE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ AKRABALARINA GÖNDERİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı. Ardından Emre Kara gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

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111,5 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu. Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza iddianameyi kabul ederek Emre Kara'nın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık Emre Kara'nın annesi Nuran Kara, babası İhsan Kara, ağabeyi Abbas Kara ve dayısı Hasan Çelik hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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**Çocuk S.K'nın avukatı İrem Esra Kömürcü Altun

'ÇOCUĞUN HAYATINI YAŞANMAZ HALE GETİRDİ’

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, "Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen adli tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi. Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10’a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

(DHA)

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tecavüz Ankara
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