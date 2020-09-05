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15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde, restoranında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organının fotoğrafını gönderdiği ve çocuğu elle taciz ettiği iddia edilen Ali E. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ali E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı

Karadeniz Ereğli'de restoran işleten Ali E., yaz tatilinde iş yerinde çalışan 15 yaşındaki C.A.'ya iddiaya göre tacizde bulundu. Ali E. daha sonra cep telefonu kamerasıyla cinsel organının fotoğrafını çekerek C.A.'ya gönderdi.

C.A.'nın durumu ailesine anlatmasının ardından, genç kızın annesi ve babası polise giderek, Ali E.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince yakalanaıp, gözaltına alınan Ali E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ali E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

C.A.’nın, Ali E. tarafından kendisine gönderilen fotoğrafı telefonundan sildiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

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