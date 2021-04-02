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15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı

02.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de elektrik tellerine konan kuşları kovmak isteyen 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı.Küçükçekmece’de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

Küçükçekmece’de elektrik tellerine konan kuşları kovmak isteyen 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı.
Küçükçekmece’de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla yüksek gerilim hattına vuran Özkan, birden akıma kapılarak hayatını kaybederken, kuzeni de hafif yaralandı.
Yaşanan olay çevredeki bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elektrik kablolarının gürültüyle patladığı görüldü.

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