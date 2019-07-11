15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)

ÖMER TUĞRUL, TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da, A.A.'nın (15), teyzesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla gezmeye çıktığı otomobille yaptığı kazada yaşamını yitiren Ömer Tuğrul Çakar (15) için Büyük Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü'nün basketbol takımında oynayan Çakar'ın tabutunun üzerine, forması konuldu. Cenazeye katılan küçük çocuğun ailesi ile yakınları ve arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Tuğrul Çakar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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