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15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! 1 metrelik şarj kablosu da var

15.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 15 yaşındaki bir erkek çocuk, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende çocuğun 1 metrelik şarj kablosu ve toka yuttuğu tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 15 yaşındaki erkek çocuğu, Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonla yuttuğu cisimlerden kurtuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık" diye konuştu.

15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi... Akıllara durgunluk olayda kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MİDESİNDEKİ KABLO VE TOKA ÇIKARILDI

Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

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‘KABLOYU ÇIKARIRKEN ZORLANDIK’

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, “Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı. 112 aracılığıyla hastaya gerekli işlemi yapıp yapmayacaklarını bize sordular. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine ilettik.

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Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi” dedi. (DHA)

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15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı
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