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15 yaşındaki çocuk, 112'yi arayarak kaybolduğunu bildirdi! Her yerde aranıyor

12.11.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

15 yaşındaki çocuk, 112'yi arayarak kaybolduğunu bildirdi! Her yerde aranıyor

İddiaya göre gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyünden arkadaşı ile buluşmak için Sivas'a gelen 15 yaşındaki E.Y'nin eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

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KAYIP ÇOCUK 112'Yİ ARADI

Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu.

Bir daha E.Y'nin telefonuna ulaşılmaması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda henüz E.Y'nin izine rastlanılmadı.

Ekiplerin, kaybolduğunu söylediği bölgede E.Y'yi arama çalışmaları devam ediyor. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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