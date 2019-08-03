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15 yaşındaki çocuk kasadan paraları alıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

Karaman’da 15 yaşındaki çocuk, dükkanı bekleyen 10 yaşındaki çocuğu iterek kasadaki paraları alıp kaçtı.

15 yaşındaki çocuk kasadan paraları alıp kaçtı

Karaman’da 15 yaşındaki çocuk, dükkanı bekleyen 10 yaşındaki çocuğu iterek kasadaki paraları alıp kaçtı. Hırsız çocuğun dükkandan çıkarak kaçma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında İmaret Mahallesi İmaret Caddesi üzerinde bulunan un ve yem katkı maddesi satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Mustafa A., yanında işçi olarak çalışan A.Ş.’nin oğlu M.Ş.’ye (10) dükkanda beklemesini söyleyerek cuma namazına gitti. Bu sırada dükkana gelen ayakkabı boyacısı bir çocuk, M.Ş.’den su istedi. Suyu içen çocuk daha sonra M.Ş.’yi iterek dükkanın kasasında bulunan bir miktarı parayı alıp hızla kaçtı. M.Ş.’nin durumu namazdan dönen dükkan sahibi Mustafa A.’ya söylemesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde kasadaki parayı alıp kaçan çocuğun 15 yaşlarındaki S.N. olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi parmak izi çalışması yaparken ekipler kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

15 yaşındaki çocuk kasadan paraları alıp kaçtı

15 yaşındaki çocuk kasadan paraları alıp kaçtı

15 yaşındaki çocuk kasadan paraları alıp kaçtı

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