HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

20.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

Kahramanmaraş'ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner K. ile arkadaşı A.A., tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçma ile yaralanan Soner K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Soner K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Uyuşturucu partisine jandarma baskınıUyuşturucu partisine jandarma baskını
Öğrencilere karne verilecek mi?Öğrencilere karne verilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

"Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı

"Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Kan donduran vahşet! Avukat sokak köpeğini vurarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu

Uyuşturucu partisine jandarma baskını

Uyuşturucu partisine jandarma baskını

Bahçelievler'de sağlık çalışanlarına darp kamerada

Dehşete düşüren görüntü! Sağlık çalışanlarına böyle saldırdılar

Kısıtlamayı ihlal edip polisten otomobille kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz

Polisten kaçan kişiden şaşırtan sözler! 'Durmayı sevmiyoruz'

İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi

'Pes' dedirten savunma! 'WhatsApp grubumuz var'

Erzurum'daki kütüphanede Kadı Beyzavi'ye ait 750 yıllık Kur'an tefsiri nüshası bulundu

Kütüphanede bulundu! Tam 750 yıllık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.