15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı

Olay, 21 Haziran'da Arnavutköy ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Şafak G., babasından harçlık alarak evden çıktı. İddialara göre, bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirilerek fenalaştıktan sonra metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Şafak G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi. Ailenin şüphesi üzerine savcılık talimatıyla mezarı açılan Şafak G.'ye otopsi yapıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Şüphelilerden Tugay A.'nın Şafak G.'nin fenalaşması üzerine, kendisine gelmesi için kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D. ile metruk bina önüne getirdiği tespit edildi. İkili sağlık ekiplerine haber verse de ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak G.'nin kurtarılamadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Tugay A. tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D. serbest bırakıldı. Öte yandan, bölgede son zamanlarda uyuşturucu kullanan gençlerin çok fazla arttığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.