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15 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

15 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, yatağında uyurken vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Özbulut, motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, Kuytucak Mahallesi Karapınar mevkisindeki evlerinin çardak kısmındaki yatağında uyurken yaralandı.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralandığı bildirilen Özbulut, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekibi, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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adana Çocuk Kozan vurulma

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