HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bilecik’te trafik kurallarına uygun kullanmayan ve plakayı okunmayacak şekilde kapatan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.Alınan bilgiye göre, Polat İ.D.

Bilecik’te trafik kurallarına uygun kullanmayan ve plakayı okunmayacak şekilde kapatan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.
Alınan bilgiye göre, Polat İ.D. yönetimindeki 11 AJ 655 plaklı motosiklet Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı Şeyh Edebali Kültü ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı ışıklarda beklemeden geçerek sanayi rampası istikametine doğru ilerledi. Polis ekiplerinin gözünden kaçmayan motosiklet sürücüsü Hürriyet Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. 15 yaşında olduğu öğrenilen şahsa, "Kırmızı ışık kurallarına uymamak", "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapma" ve "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmaktan" toplamda 3 bin 266 TL para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Fatih Portakal yeni adresini açıkladıFatih Portakal yeni adresini açıkladı
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
AK Parti Meclis'e sundu! Çevre Ajansı kuruluyor
Yapmayanlara para cezası
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Kayıp olan çoban ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu
Kayıp olan çoban ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu
Köprüden Fırat Nehri'ne atladı! Vatandaşlar kurtarmak için büyük çaba harcadı
Köprüden nehre atladı! Vatandaşlar kurtarmak için büyük çaba harcadı
Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanı uyardı
Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.