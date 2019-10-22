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15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Atatürk Baraj Göleti yakınlarında taklalar atarak tarlaya yuvarlandı.

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Atatürk Baraj Göleti yakınlarında taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yusuf Çiçek ile otomobilde bulunan Ramazan Güngör (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Çiçek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

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