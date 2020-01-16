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  4. 1.5 yaşındaki Emin, para yuttuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1.5 yaşındaki Emin, para yuttuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 1.5 yaşındaki Emin İ.

1.5 yaşındaki Emin, para yuttuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 1.5 yaşındaki Emin İ. isimli bebek, para yuttuğu şüphesiyle ailesi tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun hastanede yapılan muayenenin ardından para yutup yutmadığı belirlenecek.
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli İlçe Kaymakamlığı önünde yaşandı. 1.5 yaşındaki Emin İ. isimli bebek elindeki bozuk parayla oynamaya başladı. Küçük çocuğun parayı yuttuğunu düşünen aile durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Para yuttuğu şüphesiyle tedavi altına alınan küçük çocuk tedavi altına alındı. Küçük Emin’in para yutup yutmadığı uzman hekimlerin muayenesinin ardından belirlenecek. Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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