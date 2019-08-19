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15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 21:35 | Son Güncelleme

İsrail cezaevinde 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayan 15 yaşındaki Filistinli çocuk Abdülcabbar Yasin, özgürlüğüne kavuştu.İsrail hapishanelerinde yüzlerce çocuk tutuklu bulunuyor.

İsrail cezaevinde 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayan 15 yaşındaki Filistinli çocuk Abdülcabbar Yasin, özgürlüğüne kavuştu.
İsrail hapishanelerinde yüzlerce çocuk tutuklu bulunuyor. Özgürlüğü kısıtlananlardan olan 15 yaşındaki Filistinli Abdülcabbar Yasin, 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayarak serbest bırakıldı. İsrail askerlerine taş attığı suçlamasıyla tutuklanan Yasin, 4 ay önce düzenlenen bir polis baskınında gözaltına alınmış, İsrail mahkemesince suçlu bulunarak 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Filistinlilerin tutulduğu İsrail cezaevlerinde Gazzeli tutuklular için aile ziyaretlerine izin verilmiyorken, umuma açık ankesörlü telefon hizmeti verilmiyor. Tutuklu bulunanların yakınları, içeridekilerin tıbbi ihmallerin yaşandığını öğrendiklerini aktarıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu, 220’si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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