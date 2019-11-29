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15 yaşındaki futbolcu antrenmanda hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bursa’da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, amatör futbol oyuncusu 15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesislerine gitti.Tüm hazırlıklarını yapan genç antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı.

15 yaşındaki futbolcu antrenmanda hayatını kaybetti

Bursa’da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, amatör futbol oyuncusu 15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesislerine gitti.
Tüm hazırlıklarını yapan genç antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı. İlk müdahaleyi takım antrenörünün yaptığı Sevinç olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Genç futbolcunun ölümü ailesi, sevenleri ve futbol camiasını yasa boğarken, bu olay sporcuların sağlık kontrollerini bir kez daha gündeme getirdi.

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