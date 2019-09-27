HABER

15 yaşındaki Gamze’den 10 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Aydın’da 10 gün önce arkadaşları ile gezmeye çıkacağını belirterek evden ayrılan 15 yaşındaki Gamze Y.’den 10 gündür haber alınamıyor.

15 yaşındaki Gamze’den 10 gündür haber alınamıyor

Aydın’da 10 gün önce arkadaşları ile gezmeye çıkacağını belirterek evden ayrılan 15 yaşındaki Gamze Y.’den 10 gündür haber alınamıyor. Ailenin müracaatı üzerine bir hafta önce Aydın’da çalışma başlatan polis ekipleri, arama çalışmalarını ülke geneline yaydı.
Aydın’da yaşayan 15 yaşındaki Gamze Y., 10 gün önce arkadaşlarıyla görüşmek üzere evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından arananlar listesine alınan Gamze Y.’nin fotoğrafı paylaşılarak 10 gündür kendisinden haber alınamayan Gamze’yi görenlerin ya da yerini bilenlerin 155 polis imdat hattına ihbarda bulunması istendi. Esmer tenli, 1,65 boyunda, 55 kilo ağırlığında, kahverengi saçlı ve siyah gözlü olduğu belirtilen Gamze’yi görenlerin polise başvurması istendi.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Terör örgütü PKK’ya bir darbe dahaTerör örgütü PKK’ya bir darbe daha
Balataları tutuşan tır yanarak kullanılamaz hale geldiBalataları tutuşan tır yanarak kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.