HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 yaşındaki genç ölü halde bulundu! Uyumadan önce 1 litre içmiş

15 yaşındaki genç ölü halde bulundu! Uyumadan önce 1 litre içmiş

09.03.2021 17:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
15 yaşındaki genç ölü halde bulundu! Uyumadan önce 1 litre içmiş

İstanbul Büyükçekmece'de yatmadan önce 1 litre enerji içeceği içen 15 yaşındaki Tamer Arslan, evinde ölü olarak bulundu. Yakınlarının uyandırmak için odasına girmesi üzerine hareketsiz halde yattığı fark edilen Arslan'ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ENERJİ İÇECEĞİ ŞÜPHESİ

16 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

buyukcekmecede-15-yasindaki-gencin-olumunde-enerji-icecegi-suphesi_3251_dhaphoto1

buyukcekmecede-15-yasindaki-gencin-olumunde-enerji-icecegi-suphesi_3251_dhaphoto5

buyukcekmecede-15-yasindaki-gencin-olumunde-enerji-icecegi-suphesi_3251_dhaphoto4

buyukcekmecede-15-yasindaki-gencin-olumunde-enerji-icecegi-suphesi_3251_dhaphoto3

buyukcekmecede-15-yasindaki-gencin-olumunde-enerji-icecegi-suphesi_3251_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Staj Seferbirliği'ne rekor başvuruStaj Seferbirliği'ne rekor başvuru
Sad suresinin meali ve faziletleriSad suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Silahlı kavgada hayatını kaybetti! Salih Memişoğlu kimdir?

Cinayete kurban giden Salih Memişoğlu kimdir?

Son dakika! 2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı'nın Staj Seferbirliği'ne nasıl başvuru yapılır? Detaylar belli oldu

Staj Seferbirliği'ne rekor başvuru

Son dakika! Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında karar

Karlov suikastı davasında karar

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.