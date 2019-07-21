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15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin takla atması sonucu sürücü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ali Osman Gurbet'in kullandığı 05 DA 301 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı.

Kazada sürücü Gurbet, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Umut Deniz yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gurbet'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
15 yaşındaki sürücü Amasya Suluova trafik kazası

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