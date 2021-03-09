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15 yaşındaki gencin ölümünde enerji içeceği şüphesi

09.03.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’de uyumadan önce kutularca enerji içeceği içtiği öğrenilen 15 yaşındaki Tamer Arslan odasında ölü olarak bulundu.

Büyükçekmece’de uyumadan önce kutularca enerji içeceği içtiği öğrenilen 15 yaşındaki Tamer Arslan odasında ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Büyükçekmece’nin Kamiloba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2’nci katında yaşayan Tamer Arslan’ı(15) yakınları uyandırmak için odasına girdi. Arslan’ı uyandırmaya çalışan ailesi, tepki vermediğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Tamer Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 15 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp’a kaldırılırken, gencin uyumadan önce yüksek miktarda enerji içeceği içtiği iddia edildi.

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