15 yaşındaki hırsız ev sahibini öldürdü, cesetle birlikte video çekti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de hırsızlık için girdiği evde, emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67) bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki Yusuf G. yakalandı. Şüphelinin, cinayetin ardından cesetle birlikte video çekip, arkadaşına gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, Merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'in evine giden Yusuf G. zili çaldı. Bir müddet sonra kapıyı açan Yürümez'i itip eve giren Yusuf G., salondaki televizyonu almak istedi. Yaşanan kargaşada cebindeki bıçağı çıkaran şüpheli, Yürümez'i bıçaklayarak öldürdü.

CESETLE BİRLİKTE VİDEO ÇEKTİ

Cesetle birlikte çektiği videoyu bir arkadaşına gönderen Yusuf G., ardından televizyonu alarak olay yerinden kaçtı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine giden polis, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Görgü tanıklarının ifadesini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yusuf G.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Yaşlı adamın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

