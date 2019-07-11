15 yaşındaki Hüseyin'in karnı motorlu testereyle kesildi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Hüseyin Ot'un (15) karnı, odun kesen komşusunun yanındayken, motorlu testereyle kazara kesildi. Hastaneye kaldırılan Ot, 1 saat süren ameliyat geçirdi.

Olay, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ot, ismi öğrenilemeyen komşularının oğlu bahçede odun keserken, yanına gitti. Bir süre sonra çalılar kesilirken, yan dönen testere, Ot'un da karnını kesti. Bağırsakları dışarı çıkan Ot, yakınlarınca İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli, Ot'u hemen ameliyata aldı. Hüseyin Ot'a yapılan operasyon, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Belli, "Başarılı bir operasyonla bağırsaklar yerine yerleştirildi ve kesi dikildi. Hastanın genel cerrahi servisinde takip ve tedavisi yapılıyor. Hastanın genel durumu iyi, 2 gün içinde taburcu edilecek" dedi.

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