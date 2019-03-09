HABER

15 yaşındaki kaşif yerli oyun konsolu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağatay Demirci, hayali olan oyun konsolunu hurda otomobil direksiyonu ve bilgisayar parçalarından kendisi yaptı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağatay Demirci, hayali olan oyun konsolunu hurda otomobil direksiyonu ve bilgisayar parçalarından kendisi yaptı. Demirci, üstelik oynadığı yarış oyunu için yazılım geliştirip oyun konsolunu oyuna entegre etti.
Lise 1’inci sınıf öğrencisi Çağatay Demirci, hep hayali olan oyun konsolunu kendi yapmaya karar verip işe koyuldu. Demirci, hurda bir otomobilden söktüğü direksiyonu bilgisayar kutusuna bağladı. Lazerli mausu ise hareket algılayıcıya dönüştürüp direksiyonun dönme hareketlerini kontrol etti. Ardından da ahşap ve metalden gaz pedalı firen debriyaj yapıp bu sistemi de klavyeye bağladı. Oyun konsolunu kendisi üreten küçük kaşif yaptığı bu sistemi ise bir yazılım geliştirerek oynadığı yarış oyununun içine entegre edip tanıtmayı başardı. Oyun konsolu ile keyifli anlar geçiren Çağatay Demirci, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Hep bir oyun konsolum olsun isterdim. Sonunda düşündüm neden ben yapmayayım dedim ve oyun konsolunu kendim yaptım. Direksiyon hurda araçtan, diğer parçaları da kullanmadığımız bilgisayardan söktüm. Bu şekilde sistemi de yazılım ile oyuna tanıttım. Gayet güzel çalışıyor” şeklinde konuştu.
Oyun konsolunun yanı sıra geri dönüşümlü pillerden cep telefonları ve tabletler için powerbank yapan Demirci, “Powerbankımın bir cep telefonunu 8 defa şarj edebilme özelliği var. Piyasadaki en kaliteli powerbanklar 5 defa şarj eder ama benim yaptığım bu cihaz 8 defa şarj eder” diye konuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!
UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtıUltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Gece saatlerinde raylara indirildi! Başlıyor

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.