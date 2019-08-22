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15 yaşındaki kayıp kız bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Adana’da 29 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen 15 yaşındaki uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğunu Kahramanmaraş’ta polis buldu.Adana’da yaşayan 15 yaşındaki H.N.T.

Adana’da 29 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen 15 yaşındaki uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğunu Kahramanmaraş’ta polis buldu.
Adana’da yaşayan 15 yaşındaki H.N.T. adlı kız çocuğu 6 gün eve gelmedi. Anne park park dolaşarak kızını buldu ancak kızının uyuşturucuya alıştırıldığını öğrendi. Anne kızını AMATEM’e götürerek tedavisini başlattı. Ancak bu da çare olmadı. Kız çocuğu 25 Temmuz günü akrabasına gittikten sonra bir daha eve dönmedi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü başvuru üzerine kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğu kaybolduktan 29 gün sonra bugün Kahramanmaraş’ta bulundu. Burada Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuğun psikolog eşliğinde ifadesi alınmaya başlandı.

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