15 yaşındaki kıza, akrabalarının 5 senedir istismarda bulunduğu iddiası

Davut CAN/İSTANBUL, (DHA)- EDİRNE'de yaşayan 15 yaşındaki G.G.'ye, öz amcası Ş.G. (33), halasının kocası K.Y., oğulları Y.Y. (17) ve K.Y. (19) ile yine öz amcası olan ancak ablasının kütüğüne kayıtlı olduğu için soyadı farklı olan E.Y.'nin (25) yaklaşık 5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Edirne ve İstanbul'da görülen davalarda tutuksuz yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Edirne'de babası Ş.G. ile yaşayan G.G., geçen yıl kasım ayında İstanbul'da oturan annesi M.Ş.'nin yanına geldi. Yıllar önce eşinden ayrılan M.Ş., kızının telefonuna halasının kocası K.Y.'nin (47) gönderdiği "Ne yapıyorsun aşkım" yazılı mesajı gördü. M.Ş., kızı G.G.'ye bunun ne anlama geldiğini sordu. G.G. soruya cevap vermeyip, Edirne'ye, babasının yanına gitmek istemediğini söyleyince M.Ş., kızından ısrarcı oldu. Ağlamaya başlayan G.G., yaşadıklarını annesine ağlayarak anlattı.

G.G., kendisi 10-11 yaşlarında İstanbul Ümraniye'deki evde yaşarken, babası ve babaannesinin başka odada olduğu sırada amcası Ş.G.'nin istismarına uğradığını, bugünden sonra da aynı olayların sık sık tekrarlandığını anlattı.

EDİRNE'YE TAŞINDI, YİNE İSTİSMARA MARUZ KALDI

Bir süre sonra G.G., babasıyla birlikte Edirne'ye taşındı. Edirne'nin merkez ilçesindeki kırsal Hacıumur Mahallesi'ne gelen G.G., burada babası, babannesi ve halasının ailesiyle yaşamaya başladı.

Babası ve babannesiyle aynı odada yatan G.G.'ye, şehir dışından misafir geldiği için yer yatağında beraber yatmak zorunda kaldıkları halasının oğlu Y.Y. de istismarda bulundu. G.G., bu olaydan bir süre sonra, Y.Y.'nin ağabeyi K.Y.'nin de gündüz vakti arkasından ahıra geldiğini ve kapıyı kilitleyip istismarda bulunduğunu söyledi. G.G.'nin öz amcası olan ancak birlikte yaşadığı halası G.Y'nin kütüğüne kayıtlı olduğu için soyismi farklı olan E.Y.'nin de kendisini istismar ettiğini anlattı. G.G., halasının kocası K.Y.'nin de kendisine zorla masaj yapmak istediğini, sürekli kendisini elle taciz ettiğini ileri sürdü.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Anne M.Ş.'nin şikayeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi, şüpheliler hakkında dava açıldı.

Temmuz ayında görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıkları K.Y., K.Y., Y.Y. ve E.Y. hazır bulundu. G.G.'nin halasının oğulları K.Y. ile Y.Y., mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisini Edirne'de sevgilisiyle beraber görüyorduk ve bunu babasına söylüyorduk. Babası da ona kızıyordu, bu yüzden üzerimize iftira atmış olabilir" dedi. Enişte K.Y. ise, G.G.'ye attığı "Ne yapıyorsun aşkım" mesajının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Ben kendi çocuklarıma da bu şekilde konuşuyorum. Benim konuşma tarzım bu" diye konuştu. E.Y. ise suçlamaları kabul etmedi. Dava 27 Kasım'a ertelenirken, olaylardan bilgisi olan babanne G.G. ile hala H.Y.'nin dinlenmesine karar verildi.

İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, amca Ş.G.'nin Ümraniye ilçesinde gerçekleştirdiği iddia edilen istismar olayıyla ilgili hazırladığı iddianame ise İstanbul Anadolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz yargılanan sanık Ş.G. de suçlamaları kabul etmedi. Dava, 25 Eylül tarihine ertelendi.

