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15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de Umut G. (22), otomobilin içinde eski kız arkadaşı F.T.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da, merkez Melikgazi ilçesinde yer alan mesire alanında meydana geldi. Umut G., eski kız arkadaşı F.T. ile eğitim gördüğü okulun önünde buluşarak, otomobil ile mesire alanına gitti. İddiaya göre Umut G., burada F.T.'ye cinsel istismarda bulundu. F.T.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan Umut G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut G. hakkında 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Umut G., hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Umut G., "Mağdur ile normal bir arkadaşlığımız vardı. Kız arkadaşım, F.T. ile görüşmememi istediği için mağdur ile arkadaşlığımızı sonlandırdım. 2 ay sonra benim hakkımda şikayetçi olmuş. Araç ile normal olarak dolaştık. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Umut G.'yi 'cinsel istismar' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DHA

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