15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğunu kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden Ayhan Çolak ve Erdal Başkan, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşar B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)



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