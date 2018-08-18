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15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

2 KİŞİ TUTUKLANDI Aydın'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki A.K.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğunu kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden Ayhan Çolak ve Erdal Başkan, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşar B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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