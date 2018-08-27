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1,5 yaşındaki minik Doğa'nın Türk bayrağı sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 1,5 yaşındaki Doğa, babasının iş yerinde gördüğü Türk bayrağını koşarak öptü.

1,5 yaşındaki minik Doğa'nın Türk bayrağı sevgisi

Sefa KARAHASAN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 1,5 yaşındaki Doğa, babasının iş yerinde gördüğü Türk bayrağını koşarak öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Altuğ-Nurdan Yüce çiftinin en küçük kızı olan Doğa, babasının iş yerine gitti. Babasının ofisinde bulunan Türk bayrağına yönelen minik Doğa, bayrağı öpmeye başladı. Ailesi de o anları cep telefonu kamerasıyla çekerken, görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Evde olduğu zamanlarda da sık sık kağıt kalem alarak Türk bayrağını çizmeye çalıştığı öğrenilen Doğa'nın bayrak sevgisi takdir topladı.

FOTOĞRAFLI

1,5 yaşındaki minik Doğa'nın Türk bayrağı sevgisi

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