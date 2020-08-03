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  4. 15 yaşındaki Muzaffer'in kahreden ölümü!

15 yaşındaki Muzaffer'in kahreden ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için denize giren Muzaffer Eliküçük (15), akıntıya kapılarak boğuldu.

15 yaşındaki Muzaffer'in kahreden ölümü!

Olay, akşam saatlerinde, Mervealtı mevkiinde meydana geldi. Sahil kenarında oturan vatandaşlar, denizde bir gencin hareketsiz durduğunu fark edince yardımına koştu. Sudan çıkarılan genç için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan gencin, polisin yaptığı kontrolde Muzaffer Eliküçük olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Muzaffer Eliküçük, doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, arkadaşlarıyla denize geldiği düşünülen Eliküçük'ün ailesine ulaşmak için uzun süre çalışma yaptı. Muzaffer Eliküçük'ün ailesinin Düzce'de yaşadığı tespit edildi. Acı haberi alır almaz hastaneye gelen Muzaffer Eliküçük'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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