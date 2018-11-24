15 yaşındaki oğlunun vurduğu baba, ağır yaralandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde yaşayan Hacı Ali Z. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı oğlu İ.Z. (15) tarafından, kendi tabancasıyla vurularak ağır yaralandı.

Palu ilçesi Çarşı Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında, Hacı Ali Z. evde henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu İ.Z. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İ.Z., babasının ruhsatlı tabancasını alarak Hacı Ali Z.'ye ateş etmeye başladı. Hacı Ali Z., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, İ.Z. kaçtı. Hacı Ali Z., sürünerek ulaştığı telefonla kardeşinden yardım istedi. Kardeşinin yönlendirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hacı Ali Z.'yi Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hacı Ali Z.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan İ.Z., Kovancılar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

